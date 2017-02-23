В Кохтла-Ярве участились кражи сумочек у пенсионерок

За последние недели в Кохтла-Ярве несколько раз у пожилых женщин украли сумки. В понедельник полиция задержала подозреваемого. Возможных жертв просят обратиться в полицию.

В основном кражи происходили днем в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. В понедельник полиция задержала 35-летнего мужчину, которого подозревают минимум в четырех кражах и в двух хищениях общественного имущества, сообщила Вируская окружная прокуратура.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергей Листов сообщил, что подозреваемый ранее не раз наказывался в уголовном порядке за совершение подобного рода преступлений.

Полиция просит помощи в поиске возможных свидетелей и потерпевших. Всех, кто видел в январе-феврале в Кохтла-Ярве совершение подобных преступлений, или же находил женские сумочки, мобильные телефоны, кошельки, связаться с полицией по номерам 337 2569 или 5822 8126.

Также полиция просит связаться с ними и жертв.