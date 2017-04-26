26.04.2017, 10:20

В Кохтла-Ярве спасатели помогли застрявшей в ограде чайке


rus.delfi.ee
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В Кохтла-Ярве спасатели помогли застрявшей в ограде чайке
Foto: Andres Putting

Вчера вечером в Кохтла-Ярве спасатели помогли чайке, которая умудрилась застрять в ограде. В Ляэне-Вирумаа попала под автобус коза, но ее уже было невозможно спасти.

Вчера в 17:07 спасатели получили вызов в Ида-Вирумаа в город Кохтла-Ярве на улицу Яанику, где в ограде застряла чайка. Спасатели освободили чайку и доставили ее на природу, сообщил Идаский спасательный центр.

В Ляэне-Вирумаа спасатели сегодня получили вызов в волость Кадрина в деревню Лясна на шоссе Таллинн-Нарва, где коза выпрыгнула перед автобусом и погибла. Спасатели перенесли животное на обочину и оповестили Инспекцию окружающей среды.

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