В Кохтла-Ярве спасатели помогли застрявшей в ограде чайке

Вчера вечером в Кохтла-Ярве спасатели помогли чайке, которая умудрилась застрять в ограде. В Ляэне-Вирумаа попала под автобус коза, но ее уже было невозможно спасти.

Вчера в 17:07 спасатели получили вызов в Ида-Вирумаа в город Кохтла-Ярве на улицу Яанику, где в ограде застряла чайка. Спасатели освободили чайку и доставили ее на природу, сообщил Идаский спасательный центр.

В Ляэне-Вирумаа спасатели сегодня получили вызов в волость Кадрина в деревню Лясна на шоссе Таллинн-Нарва, где коза выпрыгнула перед автобусом и погибла. Спасатели перенесли животное на обочину и оповестили Инспекцию окружающей среды.