В Кохтла-Ярве спасатели помогли ребенку спуститься с крыши

Вчера вечером спасатели Идаского спасательного центра выезжали на помощь залезшему на крышу ребенку, который не смог сам спуститься вниз.
Вчера вечером в 21:28 спасателям поступил вызов в Кохтла-Ярве на улицу Ярвекюла, где ребенок находился на крыше дома и не мог спуститься вниз. Спасатели при помощи лестницы сняли ребенка с крыши.
Кроме того, сегодня ночью в 3:12 в Центр тревоги сообщили, что в волости Мяэтагузе в деревне Ухе на шоссе Йыхви-Тарту-Валга автомобиль сбил козу. Спасатели очистили дорогу от обломков машины и передали козу охотникам. Люди не пострадали.
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