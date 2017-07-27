В Кохтла-Ярве произошел несчастный случай: рука рабочего попала в камнедробилку

Накануне в результате инцидента на производстве в Кохтла-Ярве тяжелую травму руки получил 29-летний рабочий — его рука попала в камнедробилку, передает rus.err.ee.

Как сообщила в четверг, 27 июля, полиция, несчастье произошло в 8:15 на территории предприятия, расположенного на улице Уус-Техасе.

В результате инцидента тяжелые телесные повреждения получил 29-летний мужчина, который был доставлен в больницу.

Для выяснения обстоятельств случившегося прокуратура возбудила уголовное дело.

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала rus.err.ee, что у пострадавшего рука попала в камнедробилку.