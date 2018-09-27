27.09.2018, 13:39

В Кохтла-Ярве полиция задержала мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков

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rus.delfi.ee
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В Кохтла-Ярве полиция задержала мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков
PPA

На прошлой неделе полицейские криминального бюро и полицейские подразделения быстрого реагирования Идаской префектуры задержали в Кохтла-Ярве троих местных жителей, которых есть основание подозревать в совершении наркопреступления.

В ходе делопроизводства у мужчин были изъяты разные наркотические вещества, в том числе большое количество фентанила. По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, по собранной на данный момент информации есть основание полагать, что группа занималась распространением фентанила в Ида-Вирумаа.

"В ходе производства у подозреваемых были изъяты наркотические вещества, в том числе почти 190 гр вещества, которое по результатам экспресс-теста оказалось фентанилом. В Идаской префектуре это самое большое количество изъятого фентанила, которого бы хватило по меньшей мере на 7600 доз", — рассказал Кабанов.

Также у одного из подозреваемых изъяли в большом количестве марихуану, гашиш и кокаин. На улице стоимость этих наркотических средств составила бы почти 200 000 евро.

"Хотя по сравнению с предыдущими годами фентанил стал менее доступен, на рынке есть спрос на это вещество. Мы продолжаем работать во имя того, чтобы убрать тяжелые наркотики с наших улиц," —добавил Дмитрий Кабанов. "По числу смертей от передозировки прошлый год был одним из самых трагичных, в Вирумаа умерло от передозировки 32 человека. В этом году в результате передозировки погибло два человека".

Прокурор по особым делам Вируской окружной прокуратуры Гюнтер Коовит сказал, что он ходатайствовал о взятии этих людей под стражу, так как на свободе подозреваемые могут продолжать заниматься оборотом наркотических средств.

„Наркопреступления несомненно представляют большую опасность для общества, в этих случаях страдает здоровье людей, a употребление наркотиков приводит в свою очередь к совершению различных преступлений, в том числе преступлений против имущества, которые совершают наркоманы для того, чтобы получить средства для покупки наркотических веществ", — сказал Гюнтер Коовит.

Всем задержанным предъявлено подозрение в совершенном группой лиц обороте наркотических средств в большом количестве. Мужчины взяты под стражу по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и по разрешению Вируского уездного суда. Все подозреваемые были ранее знакомы полиции.

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