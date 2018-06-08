08.06.2018, 17:23

В Кохтла-Ярве под стражу взят мужчина, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
PolitseiautoFoto: Argo Ingver

По ходатайству прокуратуры в Кохтла-Ярве взят под стражу мужчина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

5 июня в Кохтла-Ярве в доме на улице Уус обнаружили в тяжелом состоянии мужчину. Пострадавшего доставили в больницу. Этим же вечером сотрудники Идаской префектуры задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления.

По данным полиции, 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакомого и тем самым нанес ему тяжкие телесные повреждения, которые представляют угрозу для жизни.

По данным прокуратуры, задержанный ранее неоднократно привлекался в уголовном порядке. Задержанному предъявили обвинения в ненадлежащем физическом обращении со своей супругой. В связи с этим, прокуратура ходатайствовала перед судом о взятии мужчины под стражу. 7 июня на время проведения следствия мужчина был взят под стражу.

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