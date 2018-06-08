В Кохтла-Ярве под стражу взят мужчина, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений

По ходатайству прокуратуры в Кохтла-Ярве взят под стражу мужчина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

5 июня в Кохтла-Ярве в доме на улице Уус обнаружили в тяжелом состоянии мужчину. Пострадавшего доставили в больницу. Этим же вечером сотрудники Идаской префектуры задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления.

По данным полиции, 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакомого и тем самым нанес ему тяжкие телесные повреждения, которые представляют угрозу для жизни.

По данным прокуратуры, задержанный ранее неоднократно привлекался в уголовном порядке. Задержанному предъявили обвинения в ненадлежащем физическом обращении со своей супругой. В связи с этим, прокуратура ходатайствовала перед судом о взятии мужчины под стражу. 7 июня на время проведения следствия мужчина был взят под стражу.