В Кохтла-Ярве отравились угарным газом женщина и трехлетний ребенок(29)
На прошлой неделе в Кохтла-Ярве произошло два инцидента с угарным газом. При одном из них пострадала женщина с ребенком, они были доставлены в больницу.
На прошлой неделе в Кохтла-Ярве произошло два инцидента с угарным газом. При одном из них пострадала женщина с ребенком, они были доставлены в больницу.
9 ноября в 14:13 поступил вызов на улицу Алтсерва в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, где в одной из квартир многоэтажки сработал датчик угарного газа. Жители квартиры быстро покинули помещение и позвонили в Центр тревоги. Спасатели не обнаружили на этаже загрязнения воздуха, а хозяевам сказали вызвать рабочих, чтобы проверить газовый бойлер перед использованием.
11 ноября в 20:54 произошел инцидент в Ярвеской части города. На улице Пярна трехлетнему ребенку стало плохо в ванне. Результаты замеров показали повышенный уровень угарного газа. Скорая помощь доставила ребенка в больницу на осмотр. Были проверены и другие квартиры, и в больницу доставили также 42-летнюю женщину. Затем подъезд и квартиры проветрили. По словам спасателей, в квартирах не было датчиков угарного газа.
Спасатели просят относиться к проверкам в ходе спасательных работ по газовым происшествиям с пониманием. Может случиться так, что при утечке газа в одной из квартир дома, возникнет необходимость проверить все квартиры в подъезде. Это может произойти даже в ночное время.
Датчик угарного газа дает сигнал только тогда, когда концентрация угарного газа в воздухе приближается к уровню, опасному для здоровья человека, поэтому самым первым шагом обезопасить себя должна стать установка датчика угарного газа. С 1 января 2018 года установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых находится подсоединенная к трубе газовая установка.
• Быстро открыть окна и двери и тщательно проветрить комнату.
• Выключить все отопительные системы или потушить огонь в печке или плите.
• Вызовите на место профессионального техника, который поможет разрешить проблему. До приезда техника сами не включайте отопительные приборы.
• Если заметили у кого-то симптомы отравления угарным газом, то немедленно выведите человека на свежий воздух, вызовите скорую
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Важно:
Надзор за установкой, техническим состоянием и обслуживанием газового оборудования осуществляет Департамент технического надзора.
Дополнительную информацию о газовой безопасности для бытовых потребителей найдете https://www.tja.ee/et/gaasiohutuse-meelespea
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