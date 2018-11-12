В Кохтла-Ярве отравились угарным газом женщина и трехлетний ребенок

9 ноября в 14:13 поступил вызов на улицу Алтсерва в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, где в одной из квартир многоэтажки сработал датчик угарного газа. Жители квартиры быстро покинули помещение и позвонили в Центр тревоги. Спасатели не обнаружили на этаже загрязнения воздуха, а хозяевам сказали вызвать рабочих, чтобы проверить газовый бойлер перед использованием.

11 ноября в 20:54 произошел инцидент в Ярвеской части города. На улице Пярна трехлетнему ребенку стало плохо в ванне. Результаты замеров показали повышенный уровень угарного газа. Скорая помощь доставила ребенка в больницу на осмотр. Были проверены и другие квартиры, и в больницу доставили также 42-летнюю женщину. Затем подъезд и квартиры проветрили. По словам спасателей, в квартирах не было датчиков угарного газа.

Спасатели просят относиться к проверкам в ходе спасательных работ по газовым происшествиям с пониманием. Может случиться так, что при утечке газа в одной из квартир дома, возникнет необходимость проверить все квартиры в подъезде. Это может произойти даже в ночное время.

Датчик угарного газа дает сигнал только тогда, когда концентрация угарного газа в воздухе приближается к уровню, опасному для здоровья человека, поэтому самым первым шагом обезопасить себя должна стать установка датчика угарного газа. С 1 января 2018 года установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых находится подсоединенная к трубе газовая установка.

Что делать, если сработал датчик угарного газа?

• Быстро открыть окна и двери и тщательно проветрить комнату.