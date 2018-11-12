12.11.2018, 11:08

В Кохтла-Ярве отравились угарным газом женщина и трехлетний ребенок

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в квартире не было датчика угарного газа
rus.delfi.ee
EST 20
GAASIKÜTE, GAASIGA KÜTMINE
GaasikatelFoto: Arno Mikkor

На прошлой неделе в Кохтла-Ярве произошло два инцидента с угарным газом. При одном из них пострадала женщина с ребенком, они были доставлены в больницу.

9 ноября в 14:13 поступил вызов на улицу Алтсерва в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, где в одной из квартир многоэтажки сработал датчик угарного газа. Жители квартиры быстро покинули помещение и позвонили в Центр тревоги. Спасатели не обнаружили на этаже загрязнения воздуха, а хозяевам сказали вызвать рабочих, чтобы проверить газовый бойлер перед использованием.

11 ноября в 20:54 произошел инцидент в Ярвеской части города. На улице Пярна трехлетнему ребенку стало плохо в ванне. Результаты замеров показали повышенный уровень угарного газа. Скорая помощь доставила ребенка в больницу на осмотр. Были проверены и другие квартиры, и в больницу доставили также 42-летнюю женщину. Затем подъезд и квартиры проветрили. По словам спасателей, в квартирах не было датчиков угарного газа.

Спасатели просят относиться к проверкам в ходе спасательных работ по газовым происшествиям с пониманием. Может случиться так, что при утечке газа в одной из квартир дома, возникнет необходимость проверить все квартиры в подъезде. Это может произойти даже в ночное время.

Датчик угарного газа дает сигнал только тогда, когда концентрация угарного газа в воздухе приближается к уровню, опасному для здоровья человека, поэтому самым первым шагом обезопасить себя должна стать установка датчика угарного газа. С 1 января 2018 года установка датчика угарного газа является обязательной во всех жилых помещениях, в которых находится подсоединенная к трубе газовая установка.

Что делать, если сработал датчик угарного газа?

• Быстро открыть окна и двери и тщательно проветрить комнату.

• Выключить все отопительные системы или потушить огонь в печке или плите.

• Вызовите на место профессионального техника, который поможет разрешить проблему. До приезда техника сами не включайте отопительные приборы.

• Если заметили у кого-то симптомы отравления угарным газом, то немедленно выведите человека на свежий воздух, вызовите скорую

Газовые происшествия в Ида-Вирумаа октябре

  • 16 октября в 23.06 спасатели получили вызов в волость Алутагузе, в садовое товарищество «Ветеран», где в частном доме сработал датчик угарного газа. На месте выяснилось, что в здании высокая концентрация угарного газа, причиной стало то, что рано закрыли заслонку печи. Спасатели проветрили помещение. Люди не пострадали.
  • 19 октября в 22.19 в центр тревоги сообщили о том, что в квартире на улице Хайгла в Нарве произошла утечка природного газа. Из подъезда эвакуировали 16 человек, помещения проветрили. Никто не пострадал.
  • 20 октября в 19.44 из-за утечки природного газа в Нарве из многоквартирного дома на улице Таллинское шоссе были эвакуированы 20 человек. Никто не пострадал, утечку устранили.

Важно:

Надзор за установкой, техническим состоянием и обслуживанием газового оборудования осуществляет Департамент технического надзора.

Дополнительную информацию о газовой безопасности для бытовых потребителей найдете https://www.tja.ee/et/gaasiohutuse-meelespea

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