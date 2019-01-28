28.01.2019, 16:10
В Кохтла-Ярве ограбили ломбард: пострадала работница
25 января сообщили, что в Кохтла-Ярве в районе Ахтме ограбили расположенный на улице Малева ломбард и, разбив витрину, украли различные украшения.
25 января сообщили, что в Кохтла-Ярве в районе Ахтме ограбили расположенный на улице Малева ломбард и, разбив витрину, украли различные украшения.
В магазине в этот момент находилась одна обслуживающая работница, которая упала и в результате этого разбила голову, но травмы женщины не были серьезными.
Причиненный ограблением ущерб выясняется. Полиция подозревает в совершении преступления 34-летнего мужчину.
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