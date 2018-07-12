12.07.2018, 13:30

В Кохтла-Ярве мужчина не смог попасть в квартиру и стал угрожать жене убийством и порчей имущества

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rus.delfi.ee
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В Кохтла-Ярве мужчина не смог попасть в квартиру и стал угрожать жене убийством и порчей имущества
Foto: Scanpix, Panther Media

В воскресенье вечером 38-летний мужчина не смог попасть в свою квартиру в Кохтла-Ярве, после чего стал колотить в дверь и угрожать жене, что подожжет квартиру, разобьет окна и убьет ее.

У женщины были серьезные основания опасаться угроз, поскольку вечером предыдущего дня мужчина, находившись в состоянии алкогольного опьянения, разгромил мебель, разбросал вещи и схватился за нож, применяя при этом нецензурную брань в отношении женщины.

В ночь на 9 июля мужчину задержали и предъявили обвинение в угрозах убийством и порчей имущества, которые могли быть претворены в жизнь.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргит Луга, подозреваемый ранее несколько раз наказывался в уголовном порядке и в данном случае угрозе подвергалась не только женщина, но и находившиеся в квартире дети.

Во вторник суд заключил мужчину под стражу.

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