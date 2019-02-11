11.02.2019, 12:20

В Кохтла-Ярве из-за пожара эвакуировали жильцов дома, возбуждено уголовное дело

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rus.delfi.ee
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Keemiline reostus Kuressaares Sporrong tootmishoones
фото иллюстративноеFoto: Irina Mägi

Накануне из-пожара в квартире одного из домов на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве были эвакуированы пять человек. Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога, передает rus.err.ee.


Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 16:10, сообщил в понедельник, 11 февраля, Спасательный департамент.

В результате инцидента пожарные эвакуировали пятерых жильцов. Из них двое — 86-летний и 56-летний мужчины — были доставлены в больницу.

Возгорание, причины которого выясняются, ликвидировали к 17:21. Находившийся в квартире датчик дыма не работал.

Идаская префектура, подозревает 56-летнего мужчину, в состоянии алкогольнго опьянения поджогшего дверь в команту. Возбуждено уголовное дело.

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