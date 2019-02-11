11.02.2019, 12:20
В Кохтла-Ярве из-за пожара эвакуировали жильцов дома, возбуждено уголовное дело
Накануне из-пожара в квартире одного из домов на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве были эвакуированы пять человек. Полиция возбудила уголовное дело по факту поджога, передает rus.err.ee.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 16:10, сообщил в понедельник, 11 февраля, Спасательный департамент.
В результате инцидента пожарные эвакуировали пятерых жильцов. Из них двое — 86-летний и 56-летний мужчины — были доставлены в больницу.
Возгорание, причины которого выясняются, ликвидировали к 17:21. Находившийся в квартире датчик дыма не работал.
Идаская префектура, подозревает 56-летнего мужчину, в состоянии алкогольнго опьянения поджогшего дверь в команту. Возбуждено уголовное дело.