В Кохтла-Ярве из-за пожара эвакуировали жильцов дома, возбуждено уголовное дело



Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 16:10, сообщил в понедельник, 11 февраля, Спасательный департамент.

В результате инцидента пожарные эвакуировали пятерых жильцов. Из них двое — 86-летний и 56-летний мужчины — были доставлены в больницу.

Возгорание, причины которого выясняются, ликвидировали к 17:21. Находившийся в квартире датчик дыма не работал.

Идаская префектура, подозревает 56-летнего мужчину, в состоянии алкогольнго опьянения поджогшего дверь в команту. Возбуждено уголовное дело.