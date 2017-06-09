09.06.2017, 10:20

В Кохтла-Ярве автомобиль сбил пешехода на переходе

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

В Кохтла-Ярве автомобиль сбил пешехода, водитель уехал с места происшествия, не вызвав полицию, передает rus.err.ee.

Авария произошла в четверг, 8 июня, около дома номер 87А на улице Ярвекюла в 6:20. Автомобиль Audi A4, за рулем которого был 35-летний мужчина, наехал на пешеходном переходе на 17-летнюю девушку. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки здоровья. Водитель покинул место происшествия, не сообщив о ДТП в полицию.

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