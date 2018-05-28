28.05.2018, 10:30

В Кохтла-Ярве автомобиль сбил пешехода и скрылся

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Liikluspildid
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

В воскресенье в Кохтла-Ярве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает rus.err.ee.

В 20:00 около дома по адресу Ярвекюла теэ, 63 автомобиль Renault Megane Coupe сбил 32-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль скрылся с места происшествия.

Пешехода доставили в Идв-Вирускую центральную больницу.

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