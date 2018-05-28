В Кохтла-Ярве автомобиль сбил пешехода и скрылся

В воскресенье в Кохтла-Ярве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает rus.err.ee.
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КАРТА: Улица Гонсиори закрывается. Где будут находиться остановки и какие участки будут перекрыты
28.05.2018
ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Лига чемпионов в Киеве, планы по закрытию аптек и предсказание о смерти Facebook
28.05.2018
В субботу в финале Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл в Киеве английский "Ливерпуль" — 3:1 (0:0). Также эстонский специалист по кибербезопасности предрек скорую "смерть" Facebook, а в ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше и в Союзе аптекарей не предвидят негативных последствий от реформы. Если на выходных вам было не до новостей, то сейчас самое время ознакомиться с нашей традиционной подборкой!
Гори в аду! Как обуздать травлю в соцсетях
28.05.2018
Если раньше у жертвы школьной травли угрожающе спрашивали, хочет ли та получить по шее, то сейчас ей советуют поджечь себя или даже спрашивают, сколько ей заплатить, чтобы она покончила жизнь самоубийством. Специалист по борьбе с кибербуллингом делится на страницах ”Учительской газеты” советами по предотвращению травли детей в интернете или хотя бы минимизации её последствий.
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины экстренно приземлился в Копенгагене
28.05.2018
"Непрофессионализм местного организатора": сегодняшний концерт Валерия Леонтьева в Таллинне отменен
28.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи алкоголя в России продолжают снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 2016 году - 11,7 литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), не говоря уже о мировых рекордсменах по потреблению алкоголя - Молдавии (15,2) и Литве (15).
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Väärtpaberite halduse osakonna juhataja
SEB PANK AS
Tähtaeg: 31.05.2018
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Sekretär
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Tähtaeg: 10.06.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ