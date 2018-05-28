В Кохтла-Ярве автомобиль сбил пешехода и скрылся

В воскресенье в Кохтла-Ярве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает rus.err.ee.
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Маленький мальчик стал жертвой педофила, а через четыре года изнасиловал свою младшую сестру
28.05.2018
Наверное, вы обратили внимание на то, что в последнее время многие фирмы обращаются к вам с просьбой пересмотреть личную информацию или дать согласие на ее использование. Пожалуй, это наиболее явный признак вступления в силу Общего регламента о защите личных данных — так по-русски называется законодательный акт, который все знают под аббревиатурой GDPR (General Data Protection Regulation). Зачем это надо и что изменилось?
"Непрофессионализм местного организатора": сегодняшний концерт Валерия Леонтьева в Таллинне отменен
28.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины экстренно приземлился в Копенгагене
28.05.2018
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
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Müügiinsener
SKF ESTONIA (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 04.06.2018
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Müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 31.05.2018
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Tehnohoolduse projektijuht
RIIGI KINNISVARA AS
Tähtaeg: 04.06.2018
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ