28.05.2018, 10:30

В Кохтла-Ярве автомобиль сбил пешехода и скрылся

 (6)
rus.delfi.ee
EST 1
Liikluspildid
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

В воскресенье в Кохтла-Ярве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает rus.err.ee.

В 20:00 около дома по адресу Ярвекюла теэ, 63 автомобиль Renault Megane Coupe сбил 32-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль скрылся с места происшествия.

Пешехода доставили в Идв-Вирускую центральную больницу.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Маленький мальчик стал жертвой педофила, а через четыре года изнасиловал свою младшую сестру

28.05.2018
Это были два милых эстонских мальчика. Они не знакомы друг с другом, но их судьбы одинаковы: они оба стали жертвами педофила, а потом сами пошли по преступной дорожке, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Это касается каждого! GDPR: предложения, от которых нельзя отказаться

28.05.2018
Наверное, вы обратили внимание на то, что в последнее время многие фирмы обращаются к вам с просьбой пересмотреть личную информацию или дать согласие на ее использование. Пожалуй, это наиболее явный признак вступления в силу Общего регламента о защите личных данных — так по-русски называется законодательный акт, который все знают под аббревиатурой GDPR (General Data Protection Regulation). Зачем это надо и что изменилось?
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: В Париже беженец из Мали залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка

28.05.2018
Во Франции чествуют 22-летнего эмигранта из Мали Мамуду Гассаму, который влез без страховки на пятый этаж парижского дома, где на балконе висел четырехлетний мальчик. Видео спасения ребенка было выложено на Facebook вечером 26 мая.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-20% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
143,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Конец саги? Экс-главы Pere AS признаны виновными

28.05.2018
Сегодня Кристьян Ооло, Рейн Кильк, Кайе Райк и Неэме Райк были признаны Харьюским уездным судом виновными в необоснованном дарении в качестве члена руководящего органа юридического лица имущества должника, что привело к неплатежеспособности должника.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ