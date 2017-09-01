В Кохила попали под поезд отец с ребенком

В пятницу в Кохила произошел несчастный случай: под поезд попали мужчина и шестилетний ребенок. К счастью, их травмы не представляют опасности для жизни.

Ляэнеская префектура подтвердила Delfi, что инцидент произошел в 10:38. Под поезд попали 31-летний мужчина и его шестилетний ребенок.

Поезд стоял на остановке, когда они начали переходить железнодорожные пути. Именно в этот момент поезд сдвинулся с места.

Согласно данным, ребенок не пострадал. Мужчину доставили в больницу на осмотр, его травмы не серьезные.

Точные детали инцидента выясняются.