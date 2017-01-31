В Кохила нашли тело мужчины, упавшего в воду в пятницу

Сегодня в полдень обнаружили тело 21-летнего мужчины, который в пятницу упал в реку в Кохила и до сих пор не был найден.

"Сегодня полиция продолжила искать молодого мужчину, которого вечером 27 января заметили в воде в Кохила на улице Теэстузе, подключив к поискам и водолазов военно-морских сил. На месте побывали пять членов водолазной группы военно-морских сил, и в полдень было найдено тело упавшего в реку мужчины", — сказала Delfi пресс-секретарь полиции Мария Гоньяк.

По словам проводившего поиски старшего минного водолаза Военно-морских сил Эстонии Имре Аллъярва, при подводных поисках важным фактором является видимость по водой. По утверждению водолаза, при поисках пришлось считаться с видимость примерно на полметра. "Поиски мы проводили с сонаром и карманным фонариком, — сказал младший фельдфебель Аллъярв. — После проведенной командой подготовки поиски длились около получаса".

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По словам руководителя по коммуникациям Ляэнеского спасательного центра, 27 января в 20:35 Центр тревоги получил сообщение о находящемся в воде человеке в Кохила на Теэстузе, 27.

По словам сообщившего, у плотины в воде был виден человек. По прибытии на место происшествия спасатели начали поиски, но никого в проруби в 15 метрах от берега не нашли. Поиски закончили около 21:30.

По словам пресс-секретаря полиции Марии Гоньяк, полиция установила, что в воду упал 21-летний мужчина.

В субботу, воскресенье и понедельник полиция продолжала поиски мужчины. В эти дни с водолазами проверяли район, но безрезультатно.