В Кохила ищут мужчину, упавшего в воду в пятницу вечером

В пятницу вечером Центр тревоги получил сообщение о находящемся в воде у плотины в Кохила человеке. Спасатели и полиция начали поиски мужчины, но до сих пор никого не нашли.

"27 января в 20:35 Центр тревоги получил сообщение о находящемся в воде человеке в Кохила на Теэстузе, 27", — сказал Delfi руководитель по коммуникациям Ляэнеского спасательного центра.

По словам сообщившего, у плотины в воде был виден человек. По прибытии на место происшествия спасатели начали поиски, но никого в проруби в 15 метрах от берега не нашли. Поиски закончили около 21:30.

По словам пресс-секретаря полиции Марии Гоньяк, полиция установила, что в воду упал 21-летний мужчина.

В субботу и воскресенье полиция продолжала поиски мужчины. В эти дни с водолазами проверяли район, но безрезультатно.

Сегодня полиция продолжает поиски, проверяя побережье.