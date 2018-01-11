В Кивиыли в сгоревшей квартире нашли два трупа. Подозреваемый задержан

В ночь на 11 января в Кивиыли в сгоревшей квартире нашли два трупа. Полиция задержала подозреваемого — 29 летнего мужчину.

В ночь на 11 января в Кивиыли в сгоревшей квартире были обнаружены трупы двух мужчин. В качестве подозреваемого полиция задержала 29-летнего мужчину.

11 января в 3.09 в центр тревоги сообщили, что в Ида-Вирумаа в Кивиыли на улице Ааса горит квартира пятиэтажного дома на первом этаже. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили в квартире тела 55- и 62-летнего мужчин.

”При осмотре места происшествия почти сразу стало очевидно, что это поджог. На основании собранной информации, полицейские задержали, находившегося у себя дома в Кивиыли 29-летнего мужчину, которого доставили в Йыхвиское отделение полиции”,- пояснил префект Тарво Крууп.

”По собранной на данный момент информации известно, что как задержанный, так и погибшие распивали в квартире алкоголь. В центр тревоги сообщили о пожаре и о проживающих в том же дома нуждающихся в помощи людях. В случае совершения тяжких преступлений, полиция делает все от себя возможное, чтобы люди чувствовали бы себя в безопасности. Какие события предшествовали смерти двух мужчин, выяснит следствие”, — добавил Крууп.

По словам старшего прокурора Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило к данному моменту собрано достаточно доказательств для того, чтобы задержанному лицо предъявить подозрение, и прокуратура будет ходатайствовать в суде о взятии его под стражу.

Для выяснения всех обстоятельств данного происшествия Идаская префектура возбудила уголовное производство по статье пенитенциарного кодекса, рассматривающей убийство при отягчающих обстоятельствах (KarS §114).