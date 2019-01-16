В Кингисеппе произошел взрыв на заводе. В городе панические настроения

По предварительной информации, взорвался склад сухой продукции. Есть пострадавшие, в настоящий момент информация уточняется.

По сообщению очевидца, звук разрыва был слышен во всем городе, в небе появилось большое облако плотного белого дыма. На место происшествия выехали несколько карет скорой помощи. Ходят слухи об обрушении производственного здания и, как минимум, нескольких пострадавших.

Завод ”Полипласт Северо-Запад” занимается производством химических добавок, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов и строительных растворов.

Облако дыма от взрыва в Кингисеппе Фото очевидца

Власти Кингисеппского района до конца не выяснили обстоятельства взрыва, но уже заверяют, что угроз химического заражения нет, сообщает 47news.

После взрыва на заводе "Полипласт" в промзоне "Фосфорит" города Кингисепп сотрудник администрации, отвечающий за безопасность, отправился на место чрезвычайного происшествия. Согласно первоначальной информации, полученной от него, администрация Кингисеппского района сделала официальный вывод о том, что угрозы химического заражения в городе нет.

Конкретные обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Власти подтверждают произошедшее, добавляя, что пока не готовы делать выводы о причинах.