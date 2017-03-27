В Килинги-Нымме в здании клуба произошел пожар, один из спасателей пострадал

В ночь на понедельник, в 02:15, Центр тревоги получил сообщение о пожаре в здании клуба на улице Пярну в Килинги-Нымме.

По прибытии спасателей на место выяснилось, что для ликвидации возгорания необходимо снять крышу.

Пожар был локализован в 05:07, а к 06:38 полностью потушен. Спасатели помогли вынести из издания технику, стулья, рояль. В ходе ликвидации возгорания один из спасателей получил легкие травмы, но после проверки здоровья находившимися на месте медиками продолжил работу.

Причины возгорания выясняются.