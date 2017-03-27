В Килинги-Нымме в здании клуба произошел пожар, один из спасателей пострадал

В ночь на понедельник, в 02:15, Центр тревоги получил сообщение о пожаре в здании клуба на улице Пярну в Килинги-Нымме.
По прибытии спасателей на место выяснилось, что для ликвидации возгорания необходимо снять крышу.
Пожар был локализован в 05:07, а к 06:38 полностью потушен. Спасатели помогли вынести из издания технику, стулья, рояль. В ходе ликвидации возгорания один из спасателей получил легкие травмы, но после проверки здоровья находившимися на месте медиками продолжил работу.
Причины возгорания выясняются.
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