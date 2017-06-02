02.06.2017, 19:45

В Кейла задержали пьяного мотоциклиста


rus.delfi.ee
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Mootorrattur
Pilt on illustratiivneFoto: Andres Putting

28 мая в 21:20 патруль охранный фирмы G4S заметил в городе Кейла мотоциклиста с сомнительным стилем вождения.

Охранники сообщили об этом в Центр тревоги, а сами последовали за транспортным средством. Двигавшийся в сторону Вазалемма мотоциклист создал несколько опасных ситуаций и превысил разрешенную скорость. На шоссе Нийтвялья при повороте налево водитель не справился с управлением и упал.

Прибывшие на место полицейские констатировали у мотоциклиста алкогольное опьянение.

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