В Кейла задержали пьяного мотоциклиста

28 мая в 21:20 патруль охранный фирмы G4S заметил в городе Кейла мотоциклиста с сомнительным стилем вождения.
Охранники сообщили об этом в Центр тревоги, а сами последовали за транспортным средством. Двигавшийся в сторону Вазалемма мотоциклист создал несколько опасных ситуаций и превысил разрешенную скорость. На шоссе Нийтвялья при повороте налево водитель не справился с управлением и упал.
Прибывшие на место полицейские констатировали у мотоциклиста алкогольное опьянение.
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