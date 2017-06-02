В Кейла задержали пьяного мотоциклиста

28 мая в 21:20 патруль охранный фирмы G4S заметил в городе Кейла мотоциклиста с сомнительным стилем вождения.

Охранники сообщили об этом в Центр тревоги, а сами последовали за транспортным средством. Двигавшийся в сторону Вазалемма мотоциклист создал несколько опасных ситуаций и превысил разрешенную скорость. На шоссе Нийтвялья при повороте налево водитель не справился с управлением и упал.

Прибывшие на место полицейские констатировали у мотоциклиста алкогольное опьянение.