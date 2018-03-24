24.03.2018, 10:15

В Кейла пьяный велосипедист столкнулся с неустановленным автомобилем

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В Кейла сегодня ночью пьяный велосипедист при неизвестных обстоятельствах столкнулся с неустановленным автомобилем, и скорая помощь доставила его в больницу.

Ночью в 1:13 произошло ДТП в Кейла на Кесквяльяк, где, по первоначальным данным, 46-летний мужчина на велосипеде "при неизвестных обстоятельствах столкнулся с неустановленным автомобилем", сообщил Delfi Департамент полиции и погранохраны.

После столкновения велосипедист двинулся по адресу улица Тёэстузе, 1, куда вызвал себе скорую помощь. У велосипедиста зафиксировали алкогольное опьянение.

Скорая помощь доставила велосипедиста в Северо-Эстоснкую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

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