В Кейла пьяный велосипедист столкнулся с неустановленным автомобилем

В Кейла сегодня ночью пьяный велосипедист при неизвестных обстоятельствах столкнулся с неустановленным автомобилем, и скорая помощь доставила его в больницу.

Ночью в 1:13 произошло ДТП в Кейла на Кесквяльяк, где, по первоначальным данным, 46-летний мужчина на велосипеде "при неизвестных обстоятельствах столкнулся с неустановленным автомобилем", сообщил Delfi Департамент полиции и погранохраны.

После столкновения велосипедист двинулся по адресу улица Тёэстузе, 1, куда вызвал себе скорую помощь. У велосипедиста зафиксировали алкогольное опьянение.

Скорая помощь доставила велосипедиста в Северо-Эстоснкую региональную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.