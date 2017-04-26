В Кехра медик на рабочем месте употреблял амфетамин

В ночь на воскресенье кехраские работники медучреждения Karell были вынуждены из-за своего коллеги вызвать полицейский патруль. Возникло подозрение, что один из медиков находится в наркотическом состоянии.

Полицейские сделали молодому человеку экспресс-тест на употребление наркотиков. Выяснилось, что мужчина употреблял амфетамин.

В воскресенье ночью в 3:30 бригада скорой помощи в Кехра попросила помощи у полиции — надо было проверить одного из коллег на возможное наркотическое опьянение.

Экспресс-тест указал на то, что 32-летний мужчина употреблял амфетамин.

Член правления Karell kiirabi Аве Пыллуаас сказала, что учреждение пока не комментирует данный инцидент, поскольку еще идет расследование.

О происшествии проинформирован Департамент здоровья. Руководитель по связям с общественность Департамента здоровья Ирис Салури сказала, что этот мужчина больше в скорой помощи не работает и вместо него в срочном порядке нашли нового медика.