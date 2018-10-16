16.10.2018, 12:31

В каюте на судне Tallink обнаружили тело женщины. Ее супруг покинул судно, не сказав никому ни слова

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rus.delfi.ee
EST 94
Baltic Princess
Baltic PrincessFoto: Siim Lõvi

YLE сообщает, что на судне Tallink Baltic Princess нашли мертвую женщину.

В каюте стоявшего в порту Турку судна женщину нашли в понедельник вечером.

Труп женщины в возрасте 30-40 лет нашли уборщики Baltic Princess. Tallink Silja прокомментировала Ilta-Sanomat, что это была финка.

Следователь полиции Турку Юсси Хелесвирта сказал, что женщина находилась на судне вместе со своим супругом, но мужчина никому не сообщил о смерти своей жены и, не сказав ни слова, покинул борт.

Судно только что прибыло из круиза в Стокгольм.

Полиция добавила, что супруга погибшей женщины нашли в районе порта Турку, где его взяли под стражу.

Судно отправилось в следующий круиз согласно графику, отплытие задержалось на 90 минут.

Tallinn Hockey weekend
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