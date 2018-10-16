В каюте на судне Tallink обнаружили тело женщины. Ее супруг покинул судно, не сказав никому ни слова(37)
YLE сообщает, что на судне Tallink Baltic Princess нашли мертвую женщину.
YLE сообщает, что на судне Tallink Baltic Princess нашли мертвую женщину.
В каюте стоявшего в порту Турку судна женщину нашли в понедельник вечером.
Труп женщины в возрасте 30-40 лет нашли уборщики Baltic Princess. Tallink Silja прокомментировала Ilta-Sanomat, что это была финка.
Следователь полиции Турку Юсси Хелесвирта сказал, что женщина находилась на судне вместе со своим супругом, но мужчина никому не сообщил о смерти своей жены и, не сказав ни слова, покинул борт.
Судно только что прибыло из круиза в Стокгольм.
Полиция добавила, что супруга погибшей женщины нашли в районе порта Турку, где его взяли под стражу.
Судно отправилось в следующий круиз согласно графику, отплытие задержалось на 90 минут.
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