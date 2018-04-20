В Каунасе житель Эстонии и украинец подрались из-за политики

В начале этой недели в Каунасе было начато расследование по факту нарушения общественного порядка. Ночью в центре города произошел конфликт между двумя иностранцами. Причина конфликта — политика в отношении Украины и ее взаимоотношения с Россией.

В ходе расследования, которое возглавляла прокурор каунасской участковой прокуратуры Даля Пангонене, выяснилось, что в ночь на вторник напротив здания Каунасской мэрии пьяный житель Эстонии И.В. (без гражданства) напал на украинца В.K.

Конфликт произошел в баре. Во время обсуждения политических тем и отношений между Украиной и Россией мнения мужчин разделились и произошла словесная перепалка. Когда они вышли выяснять конфликт на улицу, житель Эстонии И.В. душил украинца В.К., затем повалил на землю, пинал ногами. Этими действиями он нанес ему незначительные телесные повреждения, сообщает Генпрокуратура Литвы.

В.К. пришел в сознание только на следующее утро в больнице.

Житель Эстонии рассказал, что практически не помнит, что произошло в эти ночь. Поскольку он много пил, он не помнит конфликт и драку с украинцем.