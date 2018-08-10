10.08.2018, 09:13

В карьере Румму утонул мужчина


rus.delfi.ee
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Rammsteini muusikavideo võtted Rummus
фото иллюстративноеFoto: Karli Saul

В 20:13 в Центр тревоги поступил вызов: примерно в 25 метрах от берега в карьере находится мужчина.

В 21:03 на берег вынесли тело. Спасательный департамент напоминает: перед тем, как отправиться плавать, оцените температуру воды, особенности водоема и свое состояние здоровья!

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