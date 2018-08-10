В карьере Румму утонул мужчина
В 20:13 в Центр тревоги поступил вызов: примерно в 25 метрах от берега в карьере находится мужчина.
В 20:13 в Центр тревоги поступил вызов: примерно в 25 метрах от берега в карьере находится мужчина.
В 21:03 на берег вынесли тело. Спасательный департамент напоминает: перед тем, как отправиться плавать, оцените температуру воды, особенности водоема и свое состояние здоровья!
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