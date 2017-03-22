В карьере Айду погиб провалившийся под лед мужчина

Вчера, 21 марта, в 22:30 полиция получила сообщение о том, что уехавший в волости Люганузе в 13 часов на самодельном снегоходе в карьер Айду 62-летний местный житель не вернулся домой. Полиция сразу же начала поиски мужчины, он был найден утром, но, к сожалению, мертвым.

Родственники мужчины обнаружили, что его мобильный телефон выключен и стали искать мужчину самостоятельно, затем обратились в полицию.

На сообщение отреагировали полицейские Идаской префектуры со служебной собакой и спасатели Идаского центра Спасательного департамента, но продолжавшиеся всю ночь поиски результатов не принесли.

„Поиски затруднял сложный ландшафт данной местности и то, что поисковая группа не могла выйти на лед карьера, так как лед сейчас очень хрупок и не выдерживает лес человека", — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Андрес Ягго.

Так как поиски с берега результатов не принесли, ранним утром к поискам привлекли вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны. С помощью вертолета мужчину нашли, но, к сожалению, мертвым.

"Погодные условия сделали лед водоемов хрупким и выход на лед опасен для жизни как пешком, так и на транспортном средстве", — сказал Ягго. Он добавил, что, попадая в походе или на рыбалке в сложную ситуацию, с которой человек не справляется самостоятельно, либо подозревая, что близкий человек может нуждаться в помощи, об этом следует незамедлительно сообщить на короткий номер тревоги 112. „Чем быстрее мы получим информацию, тем быстрее и эффективнее мы сможем оказать помощь. Если позже выяснится, что вы справились с ситуацией и все в порядке, об этом также следует сообщить по номеру 112 и поиски будут прекращены", — сказал Андрес Ягго.

На данный момент в Идаской префектуре запрещен выход на лед Нарвского водохранилища и Чудского озера. Информацию о состоянии льда можно получить на сайте Департамента полиции и погранохраны или на ближайшем кордоне.