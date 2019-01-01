В канун Нового года полиция выявила на дорогах Эстонии 14 пьяных водителей



Об этом во вторник, 1 января, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что двое задержанных находились в состоянии наркотического, а 12 — алкогольного опьянения.

По предварительным данным, ДТП с участием пьяных водителей не произошло.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке", — подчеркивают власти.