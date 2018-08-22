22.08.2018, 17:00

В Калеви-Лийва осквернили мемориал жертвам холокоста, полиция разыскивает вандалов

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rus.delfi.ee
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Kalevi-Liiva memoriaal
Kalevi-Liiva memoriaalFoto: Wikipedia

21 августа поступило сообщение о том, что в волости Йыэляхтме в Харьюмаа осквернен мемориал жертвам террора в Калеви-Лийва.

В Калеви-Лийва находятся два мемориала жертвам нацизма (евреям и цыганам). По имеющимся данным, была осквернены оба памятника.

По факту случившего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

В 1942-1943 гг в Калеви-Лийва располагалось лобное место созданного немецким властями концлагеря ”Ягала”. Здесь было казнено около 6000 человек.

Полиция просит помощи жителей Йыэляхтме в розыске осквернителей мемориала жертвам террора в Калеви-Лийва. Полиция получила сообщение о том, что мемориал был изрисован, вчера около 22.30 часов.

Прибывшие на место полицейские обнаружили изрисованные плиты, разбросанные свечи и разбитые цветочные горшки.

"Такой случай достоин крайнего сожаления. Мемориал, установленный в память убитых во время войны людей, заслуживает уважительного отношения. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы установить личности тех, кто совершил этот поступок, так как никакого оправдания такому деянию быть не может", — сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.

"Всех, у кого есть информация о возможных осквернителях мемориала, просим сообщить об этом на номер 112", — сказал Крулль.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство на основании раздела 1 статьи 149 Пенитенциарного кодекса.

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