В Kalev Spa вор опустошил шкафчики в раздевалке для работников

При помощи карты с чипом вор вчера проник в предназначенные для работников раздевалки в водном центре Kalev Spa и забрал оттуда все, что было можно. В расследовании помогает запись камеры видеонаблюдения.

Вчера около 22 часов один читатель прислал Delfi сообщение, что в раздевалках работников Kalev Spa побывал вор. Все шкафчики были открыты, и пропали вещи.

Сегодня утром директор по маркетингу Kalev SPA Меэли Ээльмаа подтвердила, что такой достойный сожаления инцидент действительно был.

"В раздевалки работников можно попасть только при наличии соответствующего чипа, обычные люди туда не попадут. Инцидентом занялась эстонская полиция, и все показания и записи камеры видеонаблюдения переданы. В интересах расследования инцидента Kalev Spa больше информации не дает", — добавила она.