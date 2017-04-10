В каком уезде Эстонии происходит больше всего краж со взломом?

В прошлом году в If Kindlustus сообщили о 215 случаях ущерба на сумму 218 000 евро, которые были связаны с кражами со взломом или грабежами в частных владениях. Около половины из этих случаев, в общей сложности 105, произошли в Харьюмаа.

По оценке руководителя отдела имущественного страхования If Kindlustus Вейко Сеппа, кражи со взломом можно предотвратить, поскольку воров больше притягивают такие здания, в которых их деятельность максимально упрощена, и в которых они могут орудовать беспрепятственно.

”Настоящим хитом среди воров являются дома, откуда хозяин уехал, например, в рейс или на дачу. В связи с этим не стоит открыто делиться, например, в социальных сетях своими фотографиями с путешествий или планами готовящихся путешествий, поскольку это может быть для воров ценным источником информации. В случае своего длительного отсутствия дома следует предупредить соседей и попросить их время от времени опустошать почтовый ящик. Соседский дозор предотвратил не один случай ущерба”, заявил Сепп.

По словам Сеппа, для воров особенно заманчивыми являются дома, где двери или окна оставлены открытыми, или где отсутствует охранная сигнализация. ”Как выбитая дверь, сломанное окно, так и включённая сигнализация привлекают внимание, чего хулиган не желает. Также во дворе стоит установить светильники, которые включаются автоматически при фиксации движения и привлекают внимание”, сказал Сепп.

”За последнее время встречались и такие случаи, когда вторжение в квартиру происходило через общий коридор, куда жильцами дома был впущен посторонний человек, который оказывался вором”, добавил Сепп.

Число случаев ущерба, связанных с кражами со взломом и грабежами в частных владениях за 2016-й год:

105 в Харьюмаа

14 в Пярнумаа

14 в Тартумаа

11 в Ида-Вирумаа

11 в Ляэне-Вирумаа

8 в Вырумаа

7 в Рапламаа

7 в Пылвамаа

5 в Валгамаа

4 в Вильяндимаа

3 в Ярвамаа

2 в Йыгевамаа

2 в Ляэнемаа

2 на Сааремаа