08.07.2017, 21:12

В Каарепере погиб попавший под поезд мужчина

дополнено в 21:56
rus.delfi.ee
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Rongiõnnetus Väike-Maarja vallas
Rongiõnnetus Väike-Maarja vallasFoto: Taavi Sepp

В субботу вечером около 20:30 в Каарепере (Йыгеваский уезд) мужчина попал под поезд, следовавший из Таллинна в Тарту, и погиб, передает rus.err.ee.

В Лыунаской префектуре подтвердили, что прибывшим спасателям уже некого было спасать, передает новостной портал ERR.

Сейчас устанавливается личность погибшего.

На месте происшествия поезд ехал со скоростью 40 км/ч, а затем сбавил ход перед переездом. Поезд не должен был останавливаться на станции Каарепере.

Elron сообщил, что поезд Таллинн — Тарту опаздывает из-за несчастного случая на железной дороге на 35 минут.

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