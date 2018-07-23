23.07.2018, 07:54

В Йыхви в торговом центре произошел пожар

 (2)
rus.delfi.ee
EST 6
Päästeameti uued redelautod
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

Вечером 22 июля в Йыхви на улице Раквере, 38а, где расположен торговый центр фирмы AS Kaupmees&Co, произошел пожар.

Пострадавших нет, сообщает rus.err.ee.

Сообщение о пожаре поступило в 18:07, ликвидировали пожар в 19:05.

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