05.01.2019, 18:26
В Йыхви насмерть сбили пешехода, его личность не установлена(10)
полиция ищет свидетелей ДТП
В 16:18 в полицию поступило сообщение об аварии в Йыхви, в волости Айа. На дороге сбили пешехода.
В 16:18 в полицию поступило сообщение об аварии в Йыхви, в волости Айа. На дороге сбили пешехода.
" С сожалением сообщаю, что личность погибшего пешехода до сих пор не установлена. Работаем на месте происшествия, чтобы установить все детали происшествия", — сообщил оперативный руководитель Идаской префектуры Райнет Юуусе.
Полиция просит помощи всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить по номеру 112.
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