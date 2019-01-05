В Йыхви насмерть сбили пешехода, его личность не установлена

" С сожалением сообщаю, что личность погибшего пешехода до сих пор не установлена. Работаем на месте происшествия, чтобы установить все детали происшествия", — сообщил оперативный руководитель Идаской префектуры Райнет Юуусе.

Полиция просит помощи всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить по номеру 112.