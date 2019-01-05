05.01.2019, 18:26

В Йыхви насмерть сбили пешехода, его личность не установлена

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полиция ищет свидетелей ДТП
rus.delfi.ee
EST 82
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
-Foto: Madis Veltman

В 16:18 в полицию поступило сообщение об аварии в Йыхви, на Айа теэ. На дороге сбили пешехода.

"С сожалением сообщаю, что личность погибшего пешехода до сих пор не установлена. Работаем на месте происшествия, чтобы установить все детали происшествия", — сообщил оперативный руководитель Идаской префектуры Райнет Юуусе.

Полиция просит помощи всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить по номеру 112.

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