В Йыхви нарушивший ПДД водитель столкнулся с автомобилем полиции

В воскресенье вечером в Йыхви водитель проигнорировал правила дорожного движения и столкнулся с полицейским автомобилем.

19 февраля в 21:48 Центр тревоги получил сообщение об аварии по адресу Тартуское шоссе, 26 в Йыхви, где 27-летний водитель Volvo V50 проигнорировал знак ”уступи дорогу” и при совершении поворота налево столкнулся с полицейским автомобилем Škoda Superb гражданской расцветки с включенной мигалкой, которым управлял 30-летний мужчина.

Пассажиры Volvo — 44-летняя женщина и 3-летний мальчик — были доставлены в больницу. Травм у них обнаружено не было. Позже пассажирка Škoda — 24-летняя женщина — самостоятельно обратилась Ида-Вирускую центральную больницу.