В Йыгеваской волости при пожаре погиб человек

72-летний инвалид погиб в субботу в сгоревшем жилом доме в Йыгеваской волости, передает rus.err.ee.

Сообщение о пожаре в деревне Ванамыйза Йыгеваской волости поступило 17 февраля в 16:26, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

О пожаре сообщили соседи. Спасателям также стало известно, что в доме живет передвигающийся на инвалидной коляске мужчина.

Пожарные по прибытии попытались войти в охваченное пламенем здание, но это оказалось невозможным.