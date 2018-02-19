19.02.2018, 11:40

В Йыгеваской волости при пожаре погиб человек


rus.delfi.ee
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Majapõleng Saaremaal, Vintri külas
Pilt on illustratiivneFoto: Irina Mägi

72-летний инвалид погиб в субботу в сгоревшем жилом доме в Йыгеваской волости, передает rus.err.ee.

Сообщение о пожаре в деревне Ванамыйза Йыгеваской волости поступило 17 февраля в 16:26, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

О пожаре сообщили соседи. Спасателям также стало известно, что в доме живет передвигающийся на инвалидной коляске мужчина.

Пожарные по прибытии попытались войти в охваченное пламенем здание, но это оказалось невозможным.

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