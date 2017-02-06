В Йыгевамаа водитель решил совершить поворот по противоположной полосе и столкнулся с фургоном

Вчера в 14:50 произошло ДТП в волости Пыльтсамаа в уезде Йыгевамаа.

На 4,5 километре шоссе Эксу-Пилиствере в деревне Витсъярве 20-летний водитель Toyota Corolla решил пойти на поврот по противоположной полосе движения и столкнулся с двигавшимся ему на встречу фургоном Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которго был 39-летний мужчина.

Водителя Toyota и 38-летнюю пассажирку Mercedes доставили в Пайдескую больницу.