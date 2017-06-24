В Йыгевамаа пьяный подросток без прав устроил ДТП

В ночь на субботу в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда пьяный подросток, не имеющий водительских прав, устроил ДТП. В результате аварии он сам и пострадал, передает rus.err.ee.

Об этом в субботу утром сообщила полиция, отметив, что инцидент случился в 00:50 на втором километре шоссе Адавере-Рутиквере.

Находившийся за рулем автомашины Opel Zafira в состоянии алкогольного опьянения 17-летний молодой человек из-за неверно выбранной скорости не справился с управлением. Автомобиль выехал с проезжей части в канаву и перевернулся через крышу.

Пострадавшего водителя доставили в больницу.