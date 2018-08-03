03.08.2018, 12:16

В Йыгевамаа мужчина на параплане упал в озеро

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rus.delfi.ee
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Paraplaanid Pirital
Pilt on illustratiivneFoto: Madis Veltman

В четверг в 20:45 Центр тревоги получил вызов на озеро Айду в деревне Кыпу в Пльтсамаа, где летевший на параплане 31-летний мужчина упал в воду.

Отмечается, что во время совершения поворота мужчина чересчур сильно приблизился к водоему, в результате чего транспортное средство задело поверхность воды и мужчина упал. Его близкие, которые находились на берегу, поспешили ему на помощь и вытащили из воды.

Прибывшие на место медики отвезли мужчину в больницу для проверки состояния здоровья.

Один из очевидцев сказал Delfi, как пострадавшему сильно повезло, поскольку он не умеет плавать.

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