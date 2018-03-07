В Йыгевамаа автомобиль насмерть переехал лежавшего на проезжей части мужчину

Сегодня в волости Йыгева произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Как сообщается, мужчина лежал на проезжей части. Предположительно, он был в нетрезвом состоянии.

Авария произошла примерно в18:44 на 15 километре шоссе Йыгева-Паламузе-Сааре. Водитель Volkswagen слишком поздно заметил лежавшего на дороге в темной одежде мужчину, столкновения было не избежать.

43-летний мужчина получил серьезные травмы, он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Водитель Volkswagen был трезв, покрышки на колесах автомобиля соответствовали требованиям.

Причину смерти назовут после проведения судмедвскрытия.