07.03.2018, 21:48

В Йыгевамаа автомобиль насмерть переехал лежавшего на проезжей части мужчину

 (19)
rus.delfi.ee
EST
Küünal
Foto: Eero Vabamägi

Сегодня в волости Йыгева произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Как сообщается, мужчина лежал на проезжей части. Предположительно, он был в нетрезвом состоянии.

Авария произошла примерно в18:44 на 15 километре шоссе Йыгева-Паламузе-Сааре. Водитель Volkswagen слишком поздно заметил лежавшего на дороге в темной одежде мужчину, столкновения было не избежать.

43-летний мужчина получил серьезные травмы, он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Водитель Volkswagen был трезв, покрышки на колесах автомобиля соответствовали требованиям.

Причину смерти назовут после проведения судмедвскрытия.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии