В Йыгевамаа автомобиль насмерть переехал лежавшего на проезжей части мужчину

Сегодня в волости Йыгева произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Как сообщается, мужчина лежал на проезжей части. Предположительно, он был в нетрезвом состоянии.
Авария произошла примерно в18:44 на 15 километре шоссе Йыгева-Паламузе-Сааре. Водитель Volkswagen слишком поздно заметил лежавшего на дороге в темной одежде мужчину, столкновения было не избежать.
43-летний мужчина получил серьезные травмы, он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Водитель Volkswagen был трезв, покрышки на колесах автомобиля соответствовали требованиям.
Причину смерти назовут после проведения судмедвскрытия.