В Испании задержан интернет-педофил, который довел мальчика из Эстонии до самоубийства

Полиция Испании задержала 30-летнего жителя города Пуэрто-Реаль в провинции Кадис Бенджамина Кабелло Санчеса, у которого было обнаружено более 2000 файлов с детской порнографией. Помимо прочего, мужчина связан с домогательствами в отношении мальчика из Эстонии, который в результате происходящего в 2008 году покончил жизнь самоубийством.

Мужчина, представляясь 14-летним мальчиком или девочкой, посредством соцсетей заводил знакомства с подростками, входил к ним в доверие и склонял к обмену фото и видео интимного характера.

После анализа содержимого изъятых у мужчины дигитальных устройств полиция выявила более 30 возможных жертв. Есть основания полагать, что на самом деле их было больше.

В 2008 году Кабелло уже задерживался за подобные деяния, причем жертвами были дети из Эстонии. Один из мальчиков не смог вынести оказываемого на него давления и угроз с целью получения порнографического материала и покончил жизнь самоубийством. Тогда педофил притворился 15-летней дочерью работника посольства Испании в Таллинне.