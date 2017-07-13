В Испании задержали подозреваемого в стрельбе в таллиннском отеле Metropol

Сегодня испанская полиция задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого по делу о стрельбе в таллиннском отеле Metropol в начале февраля этого года.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк подтвердил Delfi, что в четверг полиция Испании задержала подозреваемого недалеко от Барселоны. Пока неизвестно, как точно происходило задержание. Также пока нельзя сказать, когда именно мужчина прибудет в Эстонию. ”В последний раз в похожей ситуации на это ушел месяц”, — отметил Куйк.

Руководитель службы по расследованию уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре написал в соцсетях, что неделя выдалась для эстонских органов охраны правопорядка исключительно благоприятной, так как недавно был задержан еще и ”коплиский стрелок” ”Подозреваемый в стрельбе в Metropol задержан в Испании. Хорошая неделя для нас — пойманы два важных подозреваемых”, — написал он.

После стрельбы 2 февраля в отеле Metropol в центре Таллинна с места происшествия скрылись трое мужчин. Один из них был задержан на следующий день, второй — спустя четыре дня и третий — сегодня.