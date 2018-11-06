06.11.2018, 13:04

В Испании ребенок из Эстонии доигрался с ключами и оказался запертым в авто. Пришлось вмешаться полиции


rus.delfi.ee
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В Испании ребенок из Эстонии доигрался с ключами и оказался запертым в авто. Пришлось вмешаться полиции
Ekraainitõmmis

Испанская полиция спасла ребенка, который случайно оказался в закрытом автомобиле. Стражам порядка пришлось разбить боковое стекло со стороны водителя, передает издание Sur Digital.

Двухлетний мальчик из Эстонии в Испании в Торремолиносе случайно застрял в автомобиле, припаркованном близ пляжа. По словам свидетеля, ребенок был с родителями, которые припарковали свой автомобиль Audi TDI, чтобы сходить в магазин. Ребенка взяли с собой. Когда вернулись — мальчика посадили на заднее сиденье, не заметив, что у него в руках были ключи от автомобиля, с которыми он играл. Ребенок случайно закрыл двери и не смог их открыть. Так он просидел в авто 15 минут, пока местный полицейский не разбил окно.

С ребенком все в порядке. Семья находится в Испании на отдыхе.

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