В Испании ребенок из Эстонии доигрался с ключами и оказался запертым в авто. Пришлось вмешаться полиции

Двухлетний мальчик из Эстонии в Испании в Торремолиносе случайно застрял в автомобиле, припаркованном близ пляжа. По словам свидетеля, ребенок был с родителями, которые припарковали свой автомобиль Audi TDI, чтобы сходить в магазин. Ребенка взяли с собой. Когда вернулись — мальчика посадили на заднее сиденье, не заметив, что у него в руках были ключи от автомобиля, с которыми он играл. Ребенок случайно закрыл двери и не смог их открыть. Так он просидел в авто 15 минут, пока местный полицейский не разбил окно.

С ребенком все в порядке. Семья находится в Испании на отдыхе.